شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تتمكن من تبرئة الأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد

هيئة الأسرى تتمكن من تبرئة الأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد
الأسير هيثم بلل
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنها تمكنت من جلب براءة للأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد، الذي كانت قد قدمته النيابة العسكرية التابعة لدولة الاحتلال في مدينة القدس .

وقالت الهيئة، في بيان، إن نيابة الاحتلال ادعت بأن الأسير قام بتنفيذ عملية على معبر قلنديا، وعندها أطلقوا النار عليه، وأصابوه إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى وخلال مكوثه تم التحقيق معه، وهو في حالة صعبة، بعد إجراء عدة عمليات جراحية له .

وأكدت أن محاميها مفيد الحج قدّم ادعاءاته ضد التحقيق ونتائجه التي تمت داخل المستشفى، والمحكمة تبنت ادعاءاته وقررت تبرئته من تهمة محاولة القتل المتعمد.

أخبار ذات صلة

التعليم البيئي: 393 نوع طيور في دولة فلسطين

التعليم البيئي: 393 نوع طيور في دولة فلسطين

الأسير وسام راضي يدخل عامه الـ ١٩ في سجون الاحتلال

الأسير وسام راضي يدخل عامه الـ ١٩ في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تتمكن من تبرئة الأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد

هيئة الأسرى تتمكن من تبرئة الأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد

التميمي تفتتح ورشة عمل لتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية

التميمي تفتتح ورشة عمل لتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

هيئة مقدسية: حكومة الاحتلال تحاول إسعاف وضعها السياسي من خلال اعتداءاتها على المسجد الأقصى

هيئة مقدسية: حكومة الاحتلال تحاول إسعاف وضعها السياسي من خلال اعتداءاتها على المسجد الأقصى

الضمير تكرر مطالبتها بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

الضمير تكرر مطالبتها بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

والد الشهيد معتز الخواجا: إرهاب الاحتلال لن يثنينا عن طريق المقاومة

والد الشهيد معتز الخواجا: إرهاب الاحتلال لن يثنينا عن طريق المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعليم البيئي: 393 نوع طيور في دولة فلسطين

التعليم البيئي: 393 نوع طيور في دولة فلسطين

الأسير وسام راضي يدخل عامه الـ ١٩ في سجون الاحتلال

الأسير وسام راضي يدخل عامه الـ ١٩ في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تتمكن من تبرئة الأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد

هيئة الأسرى تتمكن من تبرئة الأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد

التميمي تفتتح ورشة عمل لتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية

التميمي تفتتح ورشة عمل لتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

هيئة مقدسية: حكومة الاحتلال تحاول إسعاف وضعها السياسي من خلال اعتداءاتها على المسجد الأقصى

هيئة مقدسية: حكومة الاحتلال تحاول إسعاف وضعها السياسي من خلال اعتداءاتها على المسجد الأقصى

الضمير تكرر مطالبتها بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

الضمير تكرر مطالبتها بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

والد الشهيد معتز الخواجا: إرهاب الاحتلال لن يثنينا عن طريق المقاومة

والد الشهيد معتز الخواجا: إرهاب الاحتلال لن يثنينا عن طريق المقاومة

منوعات

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب القادم في السعودية

نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب القادم في السعودية

بتهمة صادمة.. حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد أسرة زوجته

بتهمة صادمة.. حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد أسرة زوجته

بعد غياب طويل.. آمال ماهر تشارك جمهورها بصور جديدة

بعد غياب طويل.. آمال ماهر تشارك جمهورها بصور جديدة

هنا الزاهد تبهر الجمهور بصورة من الطفولة برفقة أخواتها

هنا الزاهد تبهر الجمهور بصورة من الطفولة برفقة أخواتها

بالصور: عمر كمال وحسن شاكوش في آخر ظهور سوياً

بالصور: عمر كمال وحسن شاكوش في آخر ظهور سوياً

دينا الشربيني تكشف تفاصيل جديدة حول مواصفات وجنسية حبيبها

دينا الشربيني تكشف تفاصيل جديدة حول مواصفات وجنسية حبيبها

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تبهر الجمهور بآخر إطلالة لها

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تبهر الجمهور بآخر إطلالة لها

شقيق أنغام يخرج عن صمته ويعلق على أنباء زواجها من مسؤول سعودي

شقيق أنغام يخرج عن صمته ويعلق على أنباء زواجها من مسؤول سعودي

بالصور: أحمد سعد يثير جدلاً واسعاً بملابسه خلال بحفله الأخير

بالصور: أحمد سعد يثير جدلاً واسعاً بملابسه خلال بحفله الأخير

عربي

الولايات المتحدة والسعودية: نلحظ تحسنا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان

الولايات المتحدة والسعودية: نلحظ تحسنا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان

مصر تعلن تفاصيل أضخم مشاريعها مع السعودية

مصر تعلن تفاصيل أضخم مشاريعها مع السعودية

ستؤدي بالاحتلال للهاوية.. نصر الله يتحدث عن الحرب الكبرى في المنطقة

ستؤدي بالاحتلال للهاوية.. نصر الله يتحدث عن الحرب الكبرى في المنطقة

جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من لبنان

جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من لبنان