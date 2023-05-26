التميمي تفتتح ورشة عمل لتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية

رام الله - دنيا الوطنافتتحت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي ورشة عمل خاصة لتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية (بازل، روتردام، ستوكهولم، ميناماتا)وأشارت التميمي خلال كلمة لها أن دولة فلسطين منذ توقيع الرئيس محمود عباس على الاتفاقيات البيئية الدولية كان لها العديد من الأهداف السياسية والوطنية مثل تعزيز دور دولة فلسطين في المؤتمرات والاجتماعات والمحافل الدولية بصفتها عضو كامل في هذه الاتفاقيات.وبينت التميمي بأن سلطة جودة البيئة عملت من خلال هذه الاتفاقيات البيئية على إعداد ودراسة مواءمة التشريعات البيئية الدولية خاصة المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة وإعداد وإصدار نظام إدارة النفايات الخطرة رقم 6 لسنة 2021 م وتحضير مسودة قوائم النفايات الخطرة بالإضافة الى إعداد التقارير الوطنية بشكل دوري تقدم للأمانة العامة للاتفاقيات البيئية الدولية.وأكدت أن دولة فلسطين حصلت على المشروع بعد جهد كبير من الإعداد والتحضير حيث فازت به من بين مجموعة كبيرة من الدول التي تقدمت له، وذلك من أجل رفع كفاءة المؤسسات الفلسطينية الشريكة لتحقيق الإدارة السليمة للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة وحماية البيئة الفلسطينية من خلال تنفيذ العديد من التدخلات اللازمة.وتضمنت الورشة عرضاً مفصلاً لمدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة ياسر أبو شنب، حول الاتفاقيات البيئية الدولية وأهميتها لدولة فلسطين، وعن المجالات التي تشملها اتفاقية بازل ووضع النفايات الخطرة في فلسطين.وقدمت دعاء عبد الله من الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة عن اتفاقية روتردام وأهميتها وإجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وعرض المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني تفصيلا عن الأنظمة واللوائح والقوانين والسياسات المعمول بها حاليا في دولة فلسطين.وتحدث مدير المشروع اوتو سمويت عن مكونات المشروع والتدخلات الحاصلة ومخرجات المشروع من أجل إعداد الخطط والسياسات المتعلقة بالاتفاقيات ووضع خطة وطنية لها وتعزيز العمل من أجل تنفيذها.وعرض عبد الفتاح حسن المسشتار المحلي لدى شركة زي السويسرية تقرير حول الفجوات في تنفيذ الاتفاقيات البيئية مستعرضا الاتفاقيات وآثارها والإجراءات البيئية والمتطلبات لها، وقدمت الخبيرة الدولية اليكس ماكي الأدلة الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات والمعلومات المتعلقة بها.وتأتي الورشة التي تستمر لمدة يومين ضمن إطار وتنفيذ مشروع تعزيز القدرة المؤسسية لدولة فلسطين على الإدارة السليمة للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنفذ من مؤسسة زي السويسرية.