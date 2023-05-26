والد الشهيد معتز الخواجا: إرهاب الاحتلال لن يثنينا عن طريق المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) صلاح الخواجا، والد الشهيد معتز الخواجا، على أن "الاحتلال لن يجعلنا نحيد عن طريق الجهاد والمقاومة الذي ترعرعنا عليه."وقال الخواجا إن إرهاب الاحتلال لن يثني ولن يجدي نفعًا مع قوة الشعب الفلسطيني، بل سيكون وبالا عليه.وأضاف أن الاحتلال "أراد بهدم بيتنا قتل الذكريات التي تجمعنا بابننا الشهيد معتز، لكنهم جهلوا أنها ستزهر من جديد بصمودنا وبقائنا على العهد والوعد".وتابع: "لن أتأسف على هدم بيتي وأنا ابني الشهيد البطل معتز".وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، منزل عائلة منفذ عملية "ديزنغوف" البطولية الشهيد القسامي معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله.والشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب في 9 مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.