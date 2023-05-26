شؤون فلسطينية

حسين طه باجتماع الأقصى: لا يعقل تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون

حسين طه باجتماع الأقصى: لا يعقل تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه إن الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة تزامنت مع تصعيد خطير في وتيرة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة مؤخراً والذي نتج عنه 36 شهيدا.

وشدد طه إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين خلال ستة أشهر الماضية قد ارتفع إلى حوالي 180 شهيدا بالإضافة إلى مئات الجرحى الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام في الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية، الذي عقدته الأمانة العامة للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، بدعوة من دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، في مقر المنظمة بجدة.

وأضاف الأمين العام أنه لا يعقل أن تبقى إسرائيل، قوة الاحتلال، تتصرف على أنها دولة فوق القانون، وترتكب جرائمها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته دون أن تخشى رداً أو تتوقع عقوبة، مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للانتهاكات الاسرائيلية باعتبارها تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وأوضح أن المنظمة تابعت التصعيد الإسرائيلي الخطير في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء في مدينة القدس المحتلة، وخصوصا تدنيس المسجد الأقصى واقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين وكبار المسؤولين الإسرائيليين، بحماية قوات الاحتلال، وعقد اجتماع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في نفق تحت الأقصى المبارك، وتنظيم ما تسمى بـ "مسيرة الأعلام" الاستفزازية داخل أحياء القدس.


وحذر الأمين العام مجددا، من خطورة استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الأقصى المبارك والتي تشكل انتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وتمثل اعتداء على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومساساً بمشاعر وعقيدة المسلمين في كل أنحاء العالم.

ورحب حسين طه بردود الفعل الدولية المتمثلة في رفض وإدانة هذه الزيارة الاستفزازية التي قام بها الوزير الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد كذلك أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس ليس لها أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة.

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