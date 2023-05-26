البرغوثي: المستوطنون يكررون إرهاب العصابات أثناء النكبة

حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، من قيام عصابات المستعمرين المستوطنين بجرائم وعمليات بهدف تنفيذ تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني مكررة نفس الأساليب التي اتبعتها عصابات (الهاجناه وشتيرن وارغون والبلماخ) ضد الشعب الفلسطيني عام 1948.

رام الله - دنيا الوطنوأشار البرغوثي إلى الاعتداءات التي مارسها المستوطنون ضد تجمع عين سامية لإجبار سكانه على الرحيل، وإلى الهجمات التي يشنها اليوم المستعمرون ضد سكان بلدات المغير وسنجل وترمسعيا، وإلى الاعتداءات المتكررة على سكان حوارة وزعترة وبيتا وبرقة وقرى سلفيت ونابلس وقلقيلية.وأكد أنه في ظل التقاعس الدولي عن حماية الشعب الفلسطيني لا حل سوى توحد كل الطاقات والقوى الفلسطينية للتصدي الجماعي لعصابات المستوطنين، بما في ذلك العاملون في الأجهزة الأمنية والذين أول واجباتهم توفير الحماية لأبناء شعبهم.وشدد البرغوثي أن وعي وصمود الشعب الفلسطيني يفشل مخططات المستوطنين غير أن التصاعد الخطير للإرهاب الاستيطاني يستدعي إجراءات عاجلة وملحة لتوحيد الطاقات في مواجهتهم ومقاومة مخططاتهم.