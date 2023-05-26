جبري: لتعتمد الأمة فلسطين في خطابها الموحَّد

دعا أمين عام حركة الأمة؛ عبد الله جبري، في كلمته له خلال مؤتمر نظمه منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيروت، إلى اغتنام حالة التوافق واللقاء الإسلامي بين بعض الدول الإسلامية.





وأشار جبري إلى أن في ذلك مصلحة عربية وإسلامية كبرى، وهو مسار خير لمصلحة المنطقة ودولها وشعوبها، وانطلاقاً من وجوب القراءة الإيجابية لهذا المشهد وعودته إلى طبيعته







وجدد الدعوة الصادقة والمخلصة لكافة القوى في البحرين لتغليب الحوار في تسوية لرأب الصدع والجلوس على طاولة واحدة لحل الخلافات لمصلحة البحرين، تفويتاً للفرص على المتربصين بأمتنا.

رام الله - دنيا الوطنوشدد جبري على ضرورة اعتماد الخطاب الجامع الذي يوحد ،والقائم على مفهوم خطاب إسلامي معتدل يالتقريب والتأليف.وأكد على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية، ودحر الاحتلال وهزيمته، وملاحقته على جرائمه وانتهاكاته بحق المقدسات وأهلنا في فلسطين المحتلة همنا وشغلنا، وبالتالي التعالي عن القضايا التي تفرق.