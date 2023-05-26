الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من اعتداءات المستوطنين وتدمير ممتلكات الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته، إزاء الاعتداءات التي يشنها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين في برقة شمال غرب نابلس، والمغير شرق رام الله، والتي أدت إلى وقوع إصابات، وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية.وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الجمعة، إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفا.ودعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.