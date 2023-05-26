مركز الزيتونة يُصدر كتاباً جديداً بعنوان التشكيلات المؤازرة للمقاومة الفلسطينية في مصر

رام الله - دنيا الوطنأصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتاباً جديداً بعنوان "التشكيلات المؤازرة للمقاومة الفلسطينية في مصر: دراسات في ثلاثة نماذج"، في 242 صفحة من القطع المتوسط، من تحرير عبد القادر ياسين، وإعداد أحمد شعبان، وأميرة محمود، وصلاح عبد الرؤوف.وتناول هذا الكتاب مدخلاً وثلاثة فصول؛ كتب محرر هذا الكتاب عبد القادر ياسين المدخل الذي تحدّث فيه عن المقاومة الفلسطينية منذ النكبة سنة 1948 وحتى عقد منظمة التحرير الفلسطينية "اتفاق أوسلو" سنة 1993. ورصدت الفصول الثلاثة التالية أبرز التشكيلات التي استجدت في مصر مناصِرة للمقاومة الفلسطينية؛ فغطى الفصل الأول الذي كتبه أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، تشكيل “جماعة أنصار الثورة الفلسطينية” في جامعة القاهرة سنة 1971، وكان هو على رأس هؤلاء "الأنصار"، في حينه.وغطى الفصل الثاني الذي كتبته أميرة محمود، الباحثة والناشطة في الشأن الفلسطيني، تشكيل "اللجنة العربية لمساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين"، التي جاءت ترجمة لتناغم الشعب العربي المصري مع الطراز الجديد من فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين، التي أخذت في ثمانينيات القرن العشرين، تتخذ من الإسلام مرجعية لها في الظهور؛ فكان حزب الله في لبنان، والجهاد الإسلامي وحركة حماس في فلسطين.أما الفصل الثالث الذي كتبه صلاح عبد الرؤوف، باحث مصري مهتم بالشأن العربي والفلسطيني، فقد غطى تشكيل "الجبهة العربية المشاركة للمقاومة الفلسطينية" في كانون الثاني/ يناير 2008، وذلك بعد الحسم في قِطاع غزة بين برنامج استمرار المقاومة وبين إدانة "الكفاح المسلح" (صيف 2007)، وبمبادرة من ثلاثة من أقطار عربية شتى، ومن اتجاهات فكرية مختلفة.ولعل في إلقاء الضوء على هذه التشكيلات الثلاثة، ما يحفظها للذاكرة، ويضع خبراتها بين أيدي الأجيال من مختلف الأقطار العربية، ومن شتى مشاربهم الفكرية والسياسية.