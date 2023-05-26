شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات بعد ظهر اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي رام الله، اندلعت مواجهات بعد تصدي المواطنين لمستوطنين أحرقوا مركبات ومحاصيل زراعية قرب قرية المغير شمال شرق رام الله. 

وأصيب عدد من المواطنين في اعتداء المستوطنين بين قريتي ترمسعيا والمغير شرق رام الله، فيما أعلنت وزارة الصحة وصول إصابة خطيرة في الرأس إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة المغير.

وأحرق مستوطنو مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين 5 مركبات، إضافة لـ 270 بالة قش، في منطقة "السدر" بين ترمسعيا والمغير.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الرابع عشر على التوالي، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم. 

وفي نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا، بعد أن أقام عشرات المواطنين خطبة وصلاة الجمعة على مشارف الجبل أعقبها انطلاق مسيرة نحو بؤرة "إيفتار" الاستيطانية المقامة على الجبل.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 5 مواطنين بالاختناق خلال المواجهات في قرية بيت دجن.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة رافضة لإغلاق مدخل بلدة بيت دجن منذ عدة سنوات، ومطالبة بوقف الاستيطان على أراضي القرية.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتـلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد مسيرة مناهضة للاستيطان خرجت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المنددة بالاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما. 

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين خلال قمع مسيره كفر قدوم.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.  

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