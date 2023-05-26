الولايات المتحدة والسعودية: نلحظ تحسنا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان

رام الله - دنيا الوطنقال بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة إنهما لاحظا تحسنا في احترام اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.وجاء في البيان المشترك للخارجية السعودية والسفارة الأمريكية في الخرطوم، "في أعقاب الانتهاكات الجسيمة في 24 مايو، تواصل الوسطاء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة مع الأطراف، حيث سلطوا الضوء على أن تجدد القتال قد عرض المدنيين للخطر، وعرقل المساعدات الإنسانية، ومنع استعادة الخدمات الأساسية، مما قوض الأهداف الرئيسية لوقف إطلاق النار".وحذرت السعودية والولايات المتحدة، الأطراف من مزيد الانتهاكات وناشدوهم بتحسين احترام وقف إطلاق النار في 25 مايو، موضحة أن هذا ما فعلوه في 25 مايو، وسلمت الجهات الفاعلة الإنسانية بعض الإمدادات الطبية التي تمس الحاجة إليها إلى عدة مواقع في السودان، بالإضافة إلى ذلك، تمكنت أطقم الصيانة من إجراء إصلاحات لبدء استعادة خدمات الاتصالات في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان.وحثت السعودية والولايات المتحدة، الأطراف على المضي قدما في التقدم الإيجابي في 25 مايو للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار قصير المدى والوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان 11 مايو للالتزام بحماية المدنيين في السودان، لافتة إلى أنه يجب على الطرفين وضع احتياجات الشعب السوداني في المقام الأول والالتزام بالشروط التي اتفقا عليها قبل أيام قليلة فقط.وناشدت السعودية والولايات المتحدة الأطراف التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.