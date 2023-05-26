مصر تعلن تفاصيل أضخم مشاريعها مع السعودية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 17% من خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بهدف للاستفادة من فائض الكهرباء لدى مصر.وأضاف في تصريح لموقع "القاهرة 24"، على هامش اجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ، أن خط الربط سيتعامل مع نحو 3000 ميغاوات، وأنه من المنتظر الانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2027، بحسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم" الإخباري.وأضاف أن المشروع عبارة عن خط ربط لتبادل القدرة الكهربائية ما بين أوقات الذروة وأوقات انخفاض الاستهلاك لتصدير الفائض في كلا من الاتجاهين في مصر والسعودية.ووقعت مصر والسعودية اتفاقية لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة في أكتوبر 2021، بتكلفة 1.6 مليار دولار يخص الجانب المصري منها 10 مليار جنيه.ويعتبر هذا المشروع بداية الطريق لربط مصر مع دول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء، حيث يتيح الخط تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات، وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية لبيع الطاقة لدول الخليج من خلال هذا الخط.يصل معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.