شؤون فلسطينية

السفير اللوح يستقبل رئيس المجلس الوطني

السفير اللوح يستقبل رئيس المجلس الوطني
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الذي وصل إلى جمهورية مصر العربية عقب زيارة رسمية لجمهورية الجزائر.

ورحب السفير اللوح بزيارة فتوح مثمنا جهود المجلس الوطني التي تبذل من أجل تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وفضح سياسات المحتل الإسرائيلي أمام آلية الدعاية الإسرائيلية التي تعمد إلى قلب الحقائق وترويج الأكاذيب المضللة للحقيقة التي تخالف الشرائع والمواثيق الدولية بحق الشعب الفلسطيني في الحياة.

ومن جهته، ثمن فتوح دور سفارة فلسطين بالقاهرة والحراك المستمر على كافة الصعد للإبقاء على حضور القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك الجهود الحثيثة المبذولة لخدمة المواطن الفلسطيني وتيسير كافة شؤونه.

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