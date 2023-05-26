مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات المعتقلات إدارياً إلى ثلاثة

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أعداد الأسيرات المعتقلات إداريا دون تهمه في سجون الاحتلال ارتفع الى ثلاثة أسيرات بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال يوم الخميس، قرار اعتقال إداري بحق الأسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية لمدة ٤ شهور.وأوضح مركز فلسطين أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشابة " حجاوي" في ال 17 من مايو الجاري بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وتم تمديد اعتقالها مرة واحدة لمدة 72 ساعة، واليوم صدر بحقها قرار اعتقال إداري.وأضاف أن الأسيرتين "رغد الفني" من طولكرم، وروضة أبو عجمية من بيت لحم تخضعان للاعتقال الإداري منذ اعتقالهما، حيث اعتقلت "الفني"، في شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز خلال سفرها الى مدينة رام الله، وتم تجديد الإداري لها لمرة ثانية، بينما اعتقلت "ابوعجمية" في الرابع من نيسان الماضي وحولتها الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.