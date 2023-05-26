الصحة بغزة تعلن فتح مراكز التطعيم للحجاج

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، عن فتح مراكز التطعيم لحجاج بيت الله الحرام لبدء حملة التطعيم لهذا العام في 6 مراكز حسب المحافظات التالية:مركز الشاطئ - مركز صحي مسقط الشجاعيةمركز صحي جميله العلميمركز صحي دير البلحمركز صحي شهداء خانيونسمركز صحي شهداء رفحونوهت الوزارة الى الحجاج الكرام لضرورة إحضار ما يفيد التسجيل من مكتب الحج المسجل طرفه، إضافة الى تسديد الرسوم المعتمدة .وأوضحت الصحة، أنه ستبدأ الحملة يوم الأحد القادم 28-5-2023، وتستمر حتى يوم الخميس 1-6-2023.