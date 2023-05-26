شؤون فلسطينية

زعارير: خطورة ما يخطّط له الاحتلال في الأقصى تحتّم تكثيف الرباط والاعتكاف فيه

زعارير: خطورة ما يخطّط له الاحتلال في الأقصى تحتّم تكثيف الرباط والاعتكاف فيه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب في المجلس التشريعي المنحل بالضفة باسم زعارير، إن خطورة ما يخطط له الاحتلال في الأقصى تحتم على كل من يستطيع الوصول إليه أن يذهب إلى هناك للاعتكاف والرباط.

وأضاف: "لا ينبغ انقطاع المرابطين والمعتكفين لكي يفوتوا الفرصة على المستوطنين وتصلهم رسالة شعبنا بقوة أن
الأرض والمقدسات للمسلمين وليس لهم الحق حتى في تدنيسها بمجرد دخول ساحات المسجد الأقصى".

وأكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة بقيادة نتنياهو تريد تصدير أزماتها والسيطرة على الاحتجاجات والوضع المضطرب في داخل دولة الاحتلال من خلال الكثير من الممارسات التي أهمها فتح باب الاقتحامات للأقصى على مصراعيه ظانين بذلك أنهم يستثمرون نتائج المواجهة الأخيرة مع المقاومة في غزة ونجاح مسيرة الأعلام دون رد.

وتابع: "لا ننكر أن هناك تفاعل كبير مع خطتهم من قبل المتطرفين الداعمين للحكومة وقياداتها المتطرفة مثل بن جفير وسموترتش وهذا يزيد الأمور خطورة على المسجد الأقصى مما يتطلب وقفة جادة لشعبنا الفلسطيني بجميع قطاعاته وأطيافه وأماكن تواجده".

وأشار زعارير إلى أن حكومة الاحتلال تعمل بقوة على تجفيف حالة التواجد والرباط الفلسطيني هناك من خلال المنع على الحواجز لكن النفير إلى الأقصى في ظل الهجمة الصهيونية عليه، واجب شرعي ووطني على كل من يستطيع.

وأوضح أن الله قد كتب على شعبنا أن يكون له شرف الدفاع عن مقدساته مع صمت عربي وإسلامي رسمي وشعبي وخذلان لشعبنا ومقدساتنا، مؤكدا على أن شعبنا سيكون على قدر هذا التكليف وهذا الشرف.

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