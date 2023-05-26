شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير حلاوة يهدد بالإضراب عن الطعام احتجاجا على نقله المتكرر

هيئة الأسرى: الأسير حلاوة يهدد بالإضراب عن الطعام احتجاجا على نقله المتكرر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين بان الأسير شادي سمير عبد الوهاب حلاوة (40) عاما من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة والمحكوم بالسجن المؤبد قد هدد بالإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على سياسة نقله المتكرر بين السجون والغرف، الأمر الذي ينغص عليه حياته ويتسبب له بحالة من عدم الاستقرار بالرغم من كونه أحد الأسرى المحكومين بالمؤبد إضافة إلى معاناته من مرض الكبد ومشاكل في القلب والكلي والأعصاب.

وأوضح مدير عام الهيئة بغزة حسن قنيطة أن الأسير حلاوة القابع في سجن "رامون" قد منح إدارة السجون فرصة أخيرة حتى يوم الأحد المقبل للاستجابة لمطلبه مهددا بأنه سيشرع عندئذ بالإضراب عن الطعام إذا تم رفض طلبه.

ولفت قنيطة أن إدارة السجون تتعمد نقل الأسير حلاوة بشكل دوري بين السجون بحيث لا يتجاوز مكوثه في سجن واحد أكثر من 4 شهور وفترات اقل داخل الغرفة الواحدة، الأمر الذي فاقم من حالته الصحية وشكل له ضغطا نفسيا وعصبيا على مدار اللحظة.

وأضاف قنيطة بان الأسير حلاوة طالب مرارا إدارة سجون الاحتلال بوقف هذه السياسة وإيجاد حل جذري لعملية نقله وترحيله المتكرر دون جدوى، علما بأن ذلك السلوك يخالف التفاهمات المعلنة بين إدارة السجون والأسرى باستثناء الأسرى المحكومين بالمؤبد من عمليات النقل والعمل على استقرارهم لفترات طويلة في أماكن أسرهم نظرا لطول محكومياتهم.

الجدير بالذكر أن الأسير حلاوة قد اعتُقل من قبل سلطات الاحتلال بتاريخ 12/12/2005 وحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات و40 عاماً.

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