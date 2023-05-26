المرور بغزة تنشر حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير مؤخرًا

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الجمعة، وفاة مواطن وإصابة 10 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.







وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن المواطن غازي محمد عطوة العمور 58 عاماً من سكان الفخاري بخانيونس توفي بعد إصابته بجروح خطيرة إثر صدم مركبته من شاحنة "مكسر باطون" في منطقة صوفا شرق رفح".

رام الله - دنيا الوطنوأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق الشاحنة "ح.م" 47 عاماً وحجز المركبة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.وأوضحت أن 9 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة وفاة و10 إصابات واحدة بجروح متوسطة، و9 بجروح طفيفة.وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 7 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.