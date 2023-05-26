شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل









وطلبت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال من المستوطنين بعد تفعيل الإنذار، إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم مغادرة المنازل حتى إشعار آخر، كما يحظر حركة المرور داخل المستوطنة.

رام الله - دنيا الوطنأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة بالخليل.وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، أنه بعد تفعيل الإنذار في مستوطنة تانا عومريم، وصل فلسطيني يحمل سكينًا عند مدخل كنيس في المستوطنة، وتم تحييده، حسبما زعمت.ودوت صفارات الإنذار دوت في مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل، بعد اشتباه تسلل مسلحين، وفق مزاعم الاحتلال.