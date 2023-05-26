الاحتلال يحوّل الأسيرة سماح حجاوي من قلقيلية للاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنحوّلت محكمة الاحتلال العسكرية الأسيرة سماح بلال حجاوي من مدينة قلقيلية، للاعتقال الإداري بعد أيام من اعتقالها، عقب استدعاءها لدى مخابرات الاحتلال.وأفادت مصادر عائلية وحقوقية أن محكمة الاحتلال حولت الشابة سماح بلال حجاوي إلى الاعتقال الإداري علماً أنها اعتقلت قبل أيام بتاريخ 17/5/2023.وأوضحت المصادر أن اعتقال حجاوي جاء بعد أيام من استدعاء جهاز أمن وقائي السلطة للأسيرة والتحقيق معها بتاريخ 11 مايو الجاري، وعلى إثرها قام الجيش باعتقالها.وكانت حجاوي قد أوضحت في تسجيلات صوتية قبيل اعتقالها لدى الاحتلال أن التحقيق معها لدى جهاز الأمن الوقائي حول منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.وبيّنت حجاوي أن محقق الأمن الوقائي حاول تلفيق تهمة لها حول تواصلها مع أحد قيادات حركة حماس بغزة، الأمر الذي نفته جملة وتفصيلا.ويشار إلى أن تحويل الشابة سماح حجاوي للاعتقال الإداري يعني أن الاحتلال لم يوجه لها أية تهمة ولا يمتلك أية أدلة أو معلومات حقيقية عن أية أنشطة يدينها بها حسب قوانينه.ويعتبر الاعتقال الإداري وسيلة يستخدمها الاحتلال لتكميم الأفواه وللاعتقال الاحترازي الظالم دون توجيه تهمة.