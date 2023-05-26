شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: الجيش يستخدم ممارسات محظورة دوليًا عند اعتقاله الأطفال

صحيفة إسرائيلية: الجيش يستخدم ممارسات محظورة دوليًا عند اعتقاله الأطفال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال تعتقل كل عام حوالي ألف طفل فلسطيني من الشوارع والمدارس والمنازل ليلًا من الضفة الغربية، وحوالي ألف آخرين من شرق القدس.

ووفق صحيفة (هأرتس)، فإن الممارسات المستخدمة لاعتقال آلاف الأطفال والفتيان الفلسطينيين ذات طبيعة مسيئة للصحة الجسدية والعقلية لدرجة أنها محظورة بموجب قوانين واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الطفل التي تعتبر إسرائيل من الدول الموقعة عليها.

وقالت: "تشمل هذه الممارسات، الاعتقال في جوف الليل وإخراج الطفل الذي تصفه إسرائيل بالمطلوب من وسط سريره، باعتقال بدون أمر من المحكمة، وبدون تفسير، ووضع الأصفاد وتعصيب عينيه، ومنع والديه أو أحد من أفراد أسرته، أو محامي من مرافقته، إلى جانب الضرب والإهانات وغير ذلك".

وأكدت الصحيفة أن الأطفال يتعرضون لألم جسدي وضغوط نفسية، ويخوضون تجارب صعبة من الوحدة، والخوف الشديد، والارتباك، والإذلال، والعجز، وأحيانًا إحساس بخطر الموت.

وأكملت: "هذه تجارب صادمة محفورة في الذاكرة وتؤثر على الشخصية وتؤدي إلى خطر حقيقي للإصابة بأمراض نفسية لدى الأطفال أنفسهم وبين أفراد الأسرة والمجتمع ككل، وقد تضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بالتطور الإضافي للأطفال، والقدرة على التكيف مع الحياة بشكل معياري والشعور الأساسي بالأمان".

ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من الأطفال أبلغوا عن أعراض حادة ألمت بهم بعد الصدمة استمرت بعد إطلاق سراحهم.

أخبار ذات صلة

ثلاثة أسرى من قلقيلية يدخلون عامهم الـ23 في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى من قلقيلية يدخلون عامهم الـ23 في سجون الاحتلال

المرور بغزة تنشر حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير مؤخرًا

المرور بغزة تنشر حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير مؤخرًا

لليوم الرابع عشر.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي قرية المغير

لليوم الرابع عشر.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي قرية المغير

شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

الاحتلال يحوّل الأسيرة سماح حجاوي من قلقيلية للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل الأسيرة سماح حجاوي من قلقيلية للاعتقال الإداري

صحيفة إسرائيلية: الجيش يستخدم ممارسات محظورة دوليًا عند اعتقاله الأطفال

صحيفة إسرائيلية: الجيش يستخدم ممارسات محظورة دوليًا عند اعتقاله الأطفال

أعضاء كونغرس يطالبون شركة باي بال الأميركية بوقف التمييز ضد الفلسطينيين

أعضاء كونغرس يطالبون شركة باي بال الأميركية بوقف التمييز ضد الفلسطينيين

بالصور: الآلاف يلبّون نداء الفجر العظيم في الأقصى

بالصور: الآلاف يلبّون نداء الفجر العظيم في الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ثلاثة أسرى من قلقيلية يدخلون عامهم الـ23 في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى من قلقيلية يدخلون عامهم الـ23 في سجون الاحتلال

الاحتلال يحوّل الأسيرة سماح حجاوي من قلقيلية للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل الأسيرة سماح حجاوي من قلقيلية للاعتقال الإداري

المعابر تنشر حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

المعابر تنشر حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

طالع أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

طالع أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

تطورات طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

تطورات طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

غزة: النيابة العامة تصدر بياناً بشأن النقاط العشوائية لبيع الغاز

غزة: النيابة العامة تصدر بياناً بشأن النقاط العشوائية لبيع الغاز

أول تعليق من التربية على رفع علم الاحتلال بمدرسة راهبات الوردية بالقدس

أول تعليق من التربية على رفع علم الاحتلال بمدرسة راهبات الوردية بالقدس

السفارة بالقاهرة تؤكد حرصها على تعزيز العمل المشترك مع الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر

السفارة بالقاهرة تؤكد حرصها على تعزيز العمل المشترك مع الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر

منوعات

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تبهر الجمهور بآخر إطلالة لها

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تبهر الجمهور بآخر إطلالة لها

شقيق أنغام يخرج عن صمته ويعلق على أنباء زواجها من مسؤول سعودي

شقيق أنغام يخرج عن صمته ويعلق على أنباء زواجها من مسؤول سعودي

بالصور: أحمد سعد يثير جدلاً واسعاً بملابسه خلال بحفله الأخير

بالصور: أحمد سعد يثير جدلاً واسعاً بملابسه خلال بحفله الأخير

هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

كريم فهمي يكشف معاناته مع الحسد

كريم فهمي يكشف معاناته مع الحسد

ما تفاصيل اختيار كارمن سليمان سفيرة Spotify

ما تفاصيل اختيار كارمن سليمان سفيرة Spotify

إليسا ترد على انتقاد شيرين عبد الوهاب لها

إليسا ترد على انتقاد شيرين عبد الوهاب لها

عمرو سعد يثير الجدل بعد ظهوره بقميص شفاف

عمرو سعد يثير الجدل بعد ظهوره بقميص شفاف

أسرة عبد الحليم حافظ تهدد مستخدمي صوته بالذكاء الاصطناعي

أسرة عبد الحليم حافظ تهدد مستخدمي صوته بالذكاء الاصطناعي

أول تعليق من مديرة أعمال تامر حسني على طليقته

أول تعليق من مديرة أعمال تامر حسني على طليقته

عربي

ستؤدي بالاحتلال للهاوية.. نصر الله يتحدث عن الحرب الكبرى في المنطقة

ستؤدي بالاحتلال للهاوية.. نصر الله يتحدث عن الحرب الكبرى في المنطقة

جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من لبنان

جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من لبنان

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر والبحرين بعد توقف 6 سنوات

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر والبحرين بعد توقف 6 سنوات

مصر: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مُضلل

مصر: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مُضلل