دولي

إعلام الاحتلال: كشف إيران صاروخها الجديد بهذا التوقيت محاولة لردع إسرائيل

إعلام الاحتلال: كشف إيران صاروخها الجديد بهذا التوقيت محاولة لردع إسرائيل
صاروخ خيبر الباليستي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
عقبت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، على كشف إيران عن صاروخ باليسي جديد، في ظل توتر التصريحات والأوضاع بينها وإسرائيل مؤخرًا.

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إنّ كشف الصاروخ الإيراني الجديد، وتوقيته، هما جزء من نظرية الردع الإيرانية، التي تهدف إلى ردع إسرائيل وتهديداتها.

كما وتساءلت القناة الإسرائيلية عن السبب الذي يقف خلف هذا الإعلان، ولماذا تكشف عنه إيران الآن؟

وأزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، الخميس، بحضور وزيرها، محمد رضا آشتياني، الستار عن أحدث الصواريخ الإيرانية البالستية الدقيقة بعيدة المدى، والذي أُعطي اسم "خيبر"، وفق قناة (الميادين).

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