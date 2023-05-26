إعلام الاحتلال: كشف إيران صاروخها الجديد بهذا التوقيت محاولة لردع إسرائيل

عقبت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، على كشف إيران عن صاروخ باليسي جديد، في ظل توتر التصريحات والأوضاع بينها وإسرائيل مؤخرًا.







وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إنّ كشف الصاروخ الإيراني الجديد، وتوقيته، هما جزء من نظرية الردع الإيرانية، التي تهدف إلى ردع إسرائيل وتهديداتها.

وأزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، الخميس، بحضور وزيرها، محمد رضا آشتياني، الستار عن أحدث الصواريخ الإيرانية البالستية الدقيقة بعيدة المدى، والذي أُعطي اسم "خيبر"، وفق قناة (الميادين).

رام الله - دنيا الوطنكما وتساءلت القناة الإسرائيلية عن السبب الذي يقف خلف هذا الإعلان، ولماذا تكشف عنه إيران الآن؟