بالصور: الآلاف يلبّون نداء الفجر العظيم في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنلبّى آلاف المصلين نداء "الفجر العظيم" اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك.ووصلت مجموعات المصلين منذ ساعات الفجر الأولى من الضفة وأراضي 48، ومن قرى وبلدات القدس.وانطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر اليوم الجمعة 26 من مايو، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس وأراضي 48.كما وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة القيود المشددة على دخول المصلين.