صحفي إسرائيلي: حزب الله يفكر في القيام بعمليات ضدنا كالجهاد الإسلامي
ذكر الصحفي الإسرائيلي، ألون بن دافيد، اليوم الجمعة، أن "حزب الله يشعر بالغيرة من الجهاد الإسلامي ويفكر في القيام بعمليات ضد إسرائيل"، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن دافيد قوله: إن "عمليات حزب الله تتضمن سيطرة قوة رضوان على مستوطنة في الشمال، لكنهم يعرفون جيدًا أن هذه ستكون الحرب الأخيرة لهم، والتي ستترك لبنان مدمرًا بالكامل"، كما قال.
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وأمس، قال الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، إن "أي حربٍ كبرى ستشمل كل الحدود وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين، ولدينا تفوق هائل في البعد البشري".
وأكد في كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أن "الحرب الكبرى في المنطقة ستؤدي بكيان الاحتلال إلى الهاوية وإلى الزوال"، فيما أشار رداً على تهديدات الاحتلال بالفترة الأخيرة: "لستم أنتم من تهددون بالحرب الكبرى وإنما نحن الذين نهددكم بها".
وأضاف نصر الله أن "على العدو أن يخاف هو وأن ينتبه وألا يخطئ في التقدير وألا يرتكب أي خطأ في أي بلد قد يؤدي إلى الحرب الكبرى"، كما أكد "تنامي قوة الردع لدى المقاومة في مقابل تأكل قوة الردع الإسرائيلية هو ما أظهرته عملية ثأر الاحرار في غزة.
وتحدث نصر الله عن تحولات أخيرة، وهي تطور قدرات قوى المقاومة العسكرية ومثال على ذلك ما نمتلكه في لبنان، بالإضافة إلى "فقدان القيادات المؤثرة في كيان العدو في مقابل الثقة العارمة بمحور المقاومة وقادته".
وأكد الأمين العام لـ (حزب الله)، بأن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية ضعيفة ووهنة والاحتلال مستعد للهروب ويسعى له، وهذا من التحولات المهمة"، مشيراً إلى أن "نقطة القوة لدينا أيضاً هي الجبهة الداخلية لدى العدو التي تواجه تراجعاً عقائدياً".
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