أبو حسنة: بعض الدول أبلغت أونروا تقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا )، الخميس، أن بعض الدول (لم تسميها) أبلغت إدارة الوكالة بتقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة.وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم (أونروا): "إن هناك بعض الدول أبلغتنا بتقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة ولا نريد ذكر أسمها وهذا تطور سلبي جدا".وأشار أبو حسنة إلى وجود تجدد للاتصالات والعلاقات مع المانحين العرب في ظل احتياجات اللاجئين المتزايدة وارتفاع عددهم.وتطرق إلى مؤتمر اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر المقبل، مؤكدا أنه مهم للغاية في ظل حضور المناحين والدول المضيفة، مبينا أن (أونروا) تفكر بدعوة اتحادات الموظفين لهذا المؤتمر.وأوضح أن العجز المالي الذي تعاني من الوكالة الدولية كبير جدا ومقلق.وتابع: "إن المؤتمرات القادمة سواء اللجنة الاستشارية أو مؤتمر التعهدات في نيويورك سيتم خلالها طرح هذه القضايا، في ظل تأييد سياسي حاسم وتجديد التفويض لمدة ثلاثة سنوات ولكن على الأرض هناك تراجع في التبرعات والدعم".ومنذ سنوات تعاني وكالة (أونروا) من أزمات مالية كبيرة انعكست في تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.وتأسست وكالة (أونروا) عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.