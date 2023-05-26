فيديو: اشتباكات مع الاحتلال في نابلس ومواجهات بالقدس وجنين









كما وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت حنينا شمال القدس.

رام الله - دنيا الوطنتصدى فلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، لاقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، بينما اندلعت مواجهات في القدس وجنين.وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم بلاطة بسيارات مدنية، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم.وفور الكشف عن القوة الإسرائيلية الخاصة، اندلعت اشتباكات في مخيم بلاطة، استهدف المقاومون خلالها قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.وتمركزت قوات الاحتلال في حارات الجماسين والسوق وعلى أطراف المخيم ومداخل المخيم.كما اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت الشابين عادل أبو الليل وإبراهيم أبو علفة الذي أفرج عنه لاحقاً على حاجز حوارة.وذكرت عائلة أبو علفة، أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلهم بعد تفجيره الأبواب بالتزامن مع صلاة الفجر.وخلفت قوات الاحتلال خراباً واسعاً في المنازل التي جرى اقتحامها.وفي طولكرم، حاولت قوة خاصة التسلل إلى مخيم نور شمس، لكنها انسحب بعد اكتشافها من قبل أهالي المخيم.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في جنين، حيث اندلعت مواجهات أدت لإصابة شاب فلسطيني.واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فادي زكارنة بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة قباطية.وفي القدس استهدف الشبان، البؤرة الاستيطانية "بيت يوناتان" في حي بطن الهى بسلوان بالمفرقعات النارية.