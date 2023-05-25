شؤون فلسطينية

أول تعليق من التربية على رفع علم الاحتلال بمدرسة راهبات الوردية بالقدس

أول تعليق من التربية على رفع علم الاحتلال بمدرسة راهبات الوردية بالقدس
التربية تقول إن ما جرى في مدرسة راهبات الوردية مرفوض ومدان، وسنتخذ الإجراءات الرادعة لحماية الرواية الوطنية والتعليم في
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم أن رفع علم الاحتلال في مدرسة راهبات الوردية حدث مرفوض، وغير مسبوق؛ ويتماهى مع مخططات الاحتلال بأسرلة التعليم في القدس، والمساس بسيادية التعليم، والحرب على المنهاج الفلسطيني وكيّ الوعي، وطمس الرواية الوطنية الفلسطينية، وتمرير نظام "البجروت" في المدارس الفلسطينية.

ونوهت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنْ أي تبرير لما جرى مرفوض جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة تحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة وفق المقتضى القانوني حيال هذا الفعل المنافي لكل الأعراف والثوابت الوطنية.

وأشادت الوزارة بمواقف أولياء الأمور والمؤسسات المقدسية؛ الذين لطالما شكّل موقفهم صخرة تتحطم عليها كل محاولات الاحتلال وأدواته في القدس لطمس معالم التعليم الفلسطيني.

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