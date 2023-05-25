متابعة العمل الحكومي: قطاع غزة فقد برحيل أبو سليم علماً من أعلام الرياضة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطننعت لجنة متابعة العمل الحكومي فقيد الرياضة الفلسطينية، الأستاذ إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، الذي انتقل إلى العلا مساء اليوم الخميس، بعد حياة حافلة بالعطاء رياضيا ووطنيا.وتابعت: وإذ نتقدم بالتعزية القلبية الحارة لأسرة الفقيد ولآل أبو سليم الكرام وللأسرة الرياضية الفلسطينية؛ فإننا نستذكر المواقف الوطنية الوحدوية للفقيد ودوره الكبير في تعزيز الوفاق الرياضي.وقالت لجنة متابعة العمل الحكومي: "لقد فقد قطاع غزة برحيل الفقيد علما من أعلام الرياضة الفلسطينية، وأحد أبرز ركائز العمل الرياضي، إلا أن إرثه الوحدوي ونهجه الوطني لجمع شتات الحركة الرياضية سيبقى حاضرا، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء".