شؤون فلسطينية

تفاصيل جلسة مجلس التنظيم الأعلى برئاسة وزير الحكم المحلي

تفاصيل جلسة مجلس التنظيم الأعلى برئاسة وزير الحكم المحلي
مجلس التنظيم الأعلى برئاسة وزير الحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس التنظيم الأعلى جلسة له اليوم، اتخذ فيها مجموعة من القرارات في الملفات التي عرضت عليه في مجالات التخطيط والتنظيم العمراني، فاقر عدد منها وقبل تسهيلات لعدد اخر، ورد الغير مكتمل والتي بحاجة لتوضيح أكثر.

وخلال الجلسة التي تمت في وزارة الحكم المحلي، برئاسة وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، وحضور كافة الأعضاء، وكلاء الوزارات وممثلي المؤسسات ذات العلاقة، قرر المجلس بعد عرض امانة سر المجلس م. فاتن تمراز للملفات، الموافقة على وضع مشاريع موضع التنفيذ منها مخطط هيكلي بلدة جيوس في محافظة طولكرم، ومشاريع تعديل تنظيمي وتغير صفة الاستعمال وتعديل مسار شوارع في تجمعات كل من (بيت جالا، البيرة، أبو شخيدم، عصيرة الشمالية، طولكرم، عنزة، كفر راعي)، إضافة إلى مشاريع هيكلي تفصيلي لغاية الصناعات في الرامة وهيكلي تفصيلي لغاية الإسكان في تجمعات (بيت إمرين، اجنسيا) وهيكلي تفصيلي لتنظيم شارع في سلفيت، وهيكلي تفصيلي لغاية الإفراز في عجة، ومشروع تعديل تنظيمي لغاية الصناعات في أريحا وهيكلي تفصلي لتنظيم الاستعمال في العوجا.

وأعاد المجلس إيداع مشاريع للاعتراضات، هي مشروع تعديل تنظيمي لتغير صفة الاستعمال في عارورة، وهيكلي تفصيلي لغاية الصناعات في كل من (بني نعيم، ودير استيا)، وهيكلي تفصيلي لغاية الإسكان في اجنسنيا.

وشكل المجلس لجان فرعية لإعادة دراسة مشاريع، هي: مشروع تعديل تنظيمي لمسارات شوارع في قباطية وطلب استئناف لترخيص بناء في المزرعة الشرقية، وطلب منح تسهيلات لترخيص بناء في عزموط وآخر في عتيل.

ووافق المجلس على طلبات استئناف وطلبات منح تسهيلات لترخيص أبنية وذلك في تجمعات (أم صفا، قصرة، البيرة، الطيبة، عراق بورين، تل، قطنة، القبيبة، عسلة، ترمسعيا، الجانية، دير شرف، جبع، طلوزة، رامين).

وأجل المجلس البت في عدة طلبات وكلف لجان، لإعادة دارستها، وهي: مخطط هيكلي مدينة روابي، وطلب تسهيلات ترخيص أبنية في تجمعات (عصيرة الشمالية، عراق بورين، تل، عين سينيا)

ورد المجلس طلبات استئناف لمنح التسهيلات في تجمعات (طلوزة، اللبن الشرقي، عزموط، عراق بورين، أكتابا)، كما قرر المجلس إعادة طلب تسهيلات في عورتا للجنة الإقليمية لاستعمال الإجراءات وفق قرار سابق.

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