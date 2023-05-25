قيادي بحماس: الطلاب يضعون ثقتهم بالكتلة الإسلامية لأنها أثبتت أقوالها بالأفعال والإنجازات

رام الله - دنيا الوطنبارك القيادي في حركة حماس، الشيخ حسين أبو كويك، فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، بانتخابات مجلس الطلبة.وأضاف: "أبارك لأبنائنا في كتلة الوفاء الإسلامية في جامعة بيرزيت هذا الفوز الباهر والنجاح الأكبر ونسأل الله أن يبارك جهادكم وجهدكم وصبركم ورباطكم".ووجه رسالته لأبناء الكتلة قائلا: "يجب أن تكونوا عند حسن ظن الجميع.. الأمانة الآن في أعناقكم كبيرة اخدموا كافة الطلبة بكافة انتماءاتهم واسعوا إلى أن تعكسوا كل شعاراتكم السابقة فعليا على أرض الواقع".