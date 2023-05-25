فتح تنعى الموسيقار حسين نازك

وأعربت فتح عن خالص تعازيها لذوي المناضل الراحل وعائلته، ولجماهير شعبنا الفلسطينيّ في الوطن والشّتات.



رام الله - دنيا الوطننعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، الموسيقار حسين نازك الذي وافته المنيّة، اليوم الخميس، في العاصمة السوريّة دمشق، بعد مسيرة فنيّة ونضاليّة مثّل خلالها المناضل الراحل قامةً فنيًّة فلسطينيّةً وعربيّةً، وشكّل نموذجًا وطنيًّا إبداعيًّا تمثّل بتأسيسه لفرقة العاشقين التي تعدّ مَعلمًا فنيًّا حيًّا في تاريخ الثورة الفلسطينيّة المعاصرة.وأضافت في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، إنّ المناضل الراحل (نازك) الذي ولد في مدينة القدس عام ١٩٤٢؛ ظلّ مؤمنًا بعدالة القضيّة الفلسطينيّة، وحقوق شعبنا التاريخيّة، مُجيّرًا إبداعه وفنّه في النسق النضاليّ؛ عبر أعماله الفنيّة الخالدة، التي لن يتلاشى وميضها من الوجدان الوطنيّ لشعبنا الذي ترعرعت أجيال متلاحقة منه على أعماله وألحانه.