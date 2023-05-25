شؤون فلسطينية

الشيخ يُطلع ممثل جنوب إفريقيا على آخر المستجدات السياسية بالساحة الفلسطينية

الشيخ يُطلع ممثل جنوب إفريقيا على آخر المستجدات السياسية بالساحة الفلسطينية
حسين الشيخ خلال استقباله مسؤولاً جنوب إفريقياً
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ممثل جنوب أفريقيا لدى دولة فلسطين، السفير شون بينفيلدت، على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية، وتباحثنا في العلاقات الإقليمية.

وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه تقدم بالشكر والتقدير لممثل دولة جنوب أفريقيا على مواقف دولته الثابتة ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية.

وشدد الشيخ على العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والجنوب افريقي.

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