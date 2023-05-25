المطران حنا: فلسطين مظلومة في الإعلام الغربي والبعض يسعى لتهميش قضيتها

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله اليوم الخميس، وفدا إعلاميا من عدد من الدول الأوروبية: إن "فلسطين مظلومة في الإعلام الغربي وقضية مهمشة، ونحن نستثني من هذا بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التي يشرف عليها أشخاص متحلين بالاستقامة والصدق والموضوعية والانحياز لقضايا العدالة في عالمنا".





وأضاف المطران حنا: نتساءل لماذا هذا التهميش لأنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث ولماذا هنالك مساحات إعلامية كبيرة مدفوعة الأجر هدفها التشويه والتضليل والتزوير والإساءة لشعبنا الفلسطيني ولقضيته العادلة ناهيك عما يتعرض له المحتوى الفلسطيني في عدد من منصات التواصل الاجتماعي من استهداف وشطب وإلغاء.





رام الله - دنيا الوطنوأكمل: فهم يحرضون على الفلسطينيين تارة يصفونهم بأنهم إرهابيون وتارة ينعتونهم بأنهم مجموعة من القتلة والمجرمين، في حين أن شعبنا ليس هذا وليس ذاك فهو شعب متحضر ومن حقه أن يدافع عن كرامته وحريته وأرضه التي سلبت منه.