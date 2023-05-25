النيابة بغزة: أي منشأة تستخدم الغاز لاتملك تراخيص سيتم محاسبتها ونجهز خطة لمركبات الغاز









وتابع السوسي أنهم "تواصلوا مع الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، بحيث يتم التعميم على كافة محطات الغاز بعدم توزيعه مطلقا لهذه النقاط العشوائية، مبيناً أنه "تم الزماهم من خلال توقيعهم على تعهدات بهذه التعليمات".



وفي سؤال حول كيفية معرفة أصحاب المحطات أن ما يقوم بتعبئة الغاز هم أصحاب نقاط عشوائية وليسوا موزعين رسميين؟، قال السوسي، إن "المحطات تتعامل مع الموزعين المعتمدين المعروفين لديها مسبقاً كما أن هناك كشوفات بأسماء الموزعين يتم توزيعها على المحطات، وبالتالي هي مسؤولة عن الأمر". وتابع السوسي أنهم "تواصلوا مع الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، بحيث يتم التعميم على كافة محطات الغاز بعدم توزيعه مطلقا لهذه النقاط العشوائية، مبيناً أنه "تم الزماهم من خلال توقيعهم على تعهدات بهذه التعليمات".وفي سؤال حول كيفية معرفة أصحاب المحطات أن ما يقوم بتعبئة الغاز هم أصحاب نقاط عشوائية وليسوا موزعين رسميين؟، قال السوسي، إن "المحطات تتعامل مع الموزعين المعتمدين المعروفين لديها مسبقاً كما أن هناك كشوفات بأسماء الموزعين يتم توزيعها على المحطات، وبالتالي هي مسؤولة عن الأمر".







وأكد مجدداً أن الإجراءات القانونية من قبل النيابة والجهات الحكومية بغزة، ستكون أكثر تشديداً من حيث التحقيق والضبط والتحرير والتوقيف للشخص المخالف، وإغلاق المحل أو المكان، كما سيتم ضبط كافة الأدوات والأجهزة التي تستخدم في تعبئة وتفريغ الأسطوانات في هذه النقاط العشوائية والأسطوانات الموجودة فيها.







وبخصوص المنشئات الاقتصادية أو التجارية الأخرى التي تستخدم غاز الطهي، لفت السوسي إلى أن أي منشأة تحتاج أن يكون لديها كمية من غاز الطهي بكميات أو أسطوانات كبيرة الحجم يجب عليها الحصول على التراخيص اللازمة من إدارة الأمن والسلامة للدفاع المدني كذلك من الحكم المحلي، مبيناً أنه "لا يتم منح الرخصة إلا بعد التحقق من إجراءات الأمن والسلامة لهذه المنشئة وبعد ذلك يحصل على ترخيص هذه الحرفة". وبخصوص المنشئات الاقتصادية أو التجارية الأخرى التي تستخدم غاز الطهي، لفت السوسي إلى أن أي منشأة تحتاج أن يكون لديها كمية من غاز الطهي بكميات أو أسطوانات كبيرة الحجم يجب عليها الحصول على التراخيص اللازمة من إدارة الأمن والسلامة للدفاع المدني كذلك من الحكم المحلي، مبيناً أنه "لا يتم منح الرخصة إلا بعد التحقق من إجراءات الأمن والسلامة لهذه المنشئة وبعد ذلك يحصل على ترخيص هذه الحرفة".







مركبات تعمل بالغاز

وبخصوص المركبات التي تعمل بغاز الطهي، قال السوسي إن هناك دراسات مستعجلة لهذا الموضوع للخروج برؤية موحدة حول إذا كان هناك إمكانية السماح لهذه المركبات بشكل قانوني وفق إجراءات امن وسلامة.



وتابع أن هذه الإجراءات تكفل سلامة المواطنين وسلامة الركاب وعابري الطريق بحيث تكون هذه المركبة بحالة فنية وميكانيكية مؤهلة لسيرها على الطريق في حال استخدام هذا النوع من الوقود. وبخصوص المركبات التي تعمل بغاز الطهي، قال السوسي إن هناك دراسات مستعجلة لهذا الموضوع للخروج برؤية موحدة حول إذا كان هناك إمكانية السماح لهذه المركبات بشكل قانوني وفق إجراءات امن وسلامة.وتابع أن هذه الإجراءات تكفل سلامة المواطنين وسلامة الركاب وعابري الطريق بحيث تكون هذه المركبة بحالة فنية وميكانيكية مؤهلة لسيرها على الطريق في حال استخدام هذا النوع من الوقود.







خاص دنيا الوطن - عبير الخرطيأكدت النيابة العامة في قطاع غزة، أن الإجراءات التي تقوم بها حالياً في مختلف مناطق القطاع لمكافحة ظاهرة نقاط الغاز العشوائية ستستمر ولن تكون لفترة زمنية محددة أو وجيزة.وأوضح المتحدث باسم النيابة المستشار أحمد السوسي لـ "دنيا الوطن" اليوم الخميس، أن الإجراءات القائمة حالياً ستستمر من خلال حملات التفتيش المحلي والتوقيف والتحقيقات مع المخالفين، وبالتالي كل شخص يخالف القانون من خلال ممارسة هذه الحرفة بدون ترخيص سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه.