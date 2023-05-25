خوري يطلع ممثلي الأندية الأرمنية على جهود الحفاظ على الإرث الأرمني في القدس

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ممثلي الأندية الأرمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، على الجهود التي تبذلها اللجنة للحفاظ على الإرث الأرمني في القدس.







وتطرق خوري خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة عمان، إلى مخرجات الاجتماعات الثلاثية "الأردنية، الفلسطينية، الأرمنية"، خاصة فيما يتعلق بقضية عقارات الأرمن في الحي الأرمني، وحديقة البقر في العاصمة.

وأعرب ممثلو الأندية عن تضامنهم مع إخوتهم في القدس، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع اللجنة الرئاسية، ومن خلال الأطر القانونية كافة، للوقوف مع أبناء الكنيسة الأرمنية في الأراضي المقدسة للحفاظ على إرثهم وأملاكهم الكنسية.

رام الله - دنيا الوطنوجرى اللقاء بحضور سفير فلسطين لدى الدنمارك منويل حساسيان، وعضوي اللجنة الرئاسية السفير عمر عوض الله، وڤأرسين اغابيكيان.