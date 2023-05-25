شؤون فلسطينية

صور: وزير الأوقاف يختتم زيارته لقطاع غزة بعدد من اللقاءات

صور: وزير الأوقاف يختتم زيارته لقطاع غزة بعدد من اللقاءات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اختتم حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية والوفد المرافق له زيارته للمحافظات الجنوبية بزيارة ذوي الاحتياجات الخاصة من عائلة تبهان التي دمر الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في العدوان الآخير على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلن الوزير البكري أنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية سيتم التبرع بتكلفة استئجار بيت لمدة عام لهم، مقدمة من صندوق الزكاة الفلسطيني.

بدوره، شكر اللواء صلاح أبو وردة محافظ شمال غزة، الرئيس عباس واشتية على دعمهم المتواصل والمستمر لأهلنا في المحافظات الجنوبية خاصة أصحاب الاحتياجات الخاصة، كما شكر وزير الأوقاف على زيارته الإنسانية لتلك العائلة.

وزار وزير الأوقاف والشؤون الدينية والوفد المرافق ومحافظ شمال غزة، كلية الدعوة الإسلامية فرع الشمال، تفقد خلالها عملية سير الامتحانات النهائية، وأيضًا زار مديرية أوقاف شمال غزة.


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