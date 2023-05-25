شؤون فلسطينية

غزة: المكتب الفني بالنيابة العامة يعقد اجتماعاً لتباحث نقاط تعبئة الغاز العشوائية

غزة: المكتب الفني بالنيابة العامة يعقد اجتماعاً لتباحث نقاط تعبئة الغاز العشوائية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقد المكتب الفني في النيابة العامة بغزة، اليوم الخميس، اجتماعًا بشأن التباحث حول نقاط تعبئة الغاز العشوائية بشكل عام، وآليات القضاء على هذه الظاهرة التي تُزعزع أمن وسلامة المجتمع.

تم ذلك بحضور رئيس المكتب الفني المستشار صلاح الدريوي، مدير نيابة غزة الجزئية - الدائرة الثالثة المستشار محمد صالح، ومدير نيابة الشمال الجزئية المستشار علاء الدين الجدبة، ومدير نيابة الوسطى الجزئية المستشار ياسر المدهون، ووكيل نيابة غزة الجزئية - الدائرة الثالثة أ. سعيد البربار، والمساعد القانوني في المكتب الفني أ. هشام الجدبة، اجتماعاً مع رئيس محكمة صلح غزة المستشار بشير الحرتاني، ومدير عام الهيئة العامة للبترول أ. إياد الشوربجي، ومدير دائرة الأمن والسلامة في الدفاع المدني د. محمد المغير، ورئيس قلم المتابعة القانونية في الدفاع المدني أ. عز الدين كنفوش، ومدير دائرة المتابعة والتفتيش أ. كمال أبو شنب، ومدير دائرة التراخيص م. حسن أبو عفش.

وخلال الاجتماع، ثمّن المستشار الدريوي دور جميع شركاء العدالة البارز وجهودهم الحثيثة في مكافحة ظاهرة انتشار نقاط بيع الغاز العشوائية، وأثنى على ممارسة كل جهة لاختصاصاتها حسب الأصول القانونية.

وأكد أن هذا الاجتماع أتى بناءً على تكليف مباشر من النائب العام ولجنة متابعة العمل الحكومي؛ لإعداد رؤية قانونية إجرائية مشتركة، ودراسة ما يسمح به القانون؛ للتشديد في محاربة ظاهرة نقاط تعبئة الغاز العشوائية؛ كَونها ظاهرة تشكّل خطراً على المجتمع لانتشارها بين الأحياء السكنية.

وأجمع المجتمِعون على ضرورة التشدد بالإجراءات والسياسات العقابية بحق أصحاب نقاط تعبئة الغاز العشوائية، وأكدوا على وجوب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول؛ دَرءاً للمفاسد، وحِفظاً لأرواح المواطنين، وسلامة أمن المجتمع وطمأنينته.


أخبار ذات صلة

قيادي بفتح: رفع علم الاحتلال في مدرسة راهبات الوردية بالقدس مستهجن ومرفوض

قيادي بفتح: رفع علم الاحتلال في مدرسة راهبات الوردية بالقدس مستهجن ومرفوض

المطران حنا: فلسطين مظلومة في الإعلام الغربي والبعض يسعى لتهميش قضيتها

المطران حنا: فلسطين مظلومة في الإعلام الغربي والبعض يسعى لتهميش قضيتها

النيابة بغزة: أي منشأة تستخدم الغاز لاتملك تراخيص سيتم محاسبتها ونجهز خطة لمركبات الغاز

النيابة بغزة: أي منشأة تستخدم الغاز لاتملك تراخيص سيتم محاسبتها ونجهز خطة لمركبات الغاز

خوري يطلع ممثلي الأندية الأرمنية على جهود الحفاظ على الإرث الأرمني في القدس

خوري يطلع ممثلي الأندية الأرمنية على جهود الحفاظ على الإرث الأرمني في القدس

صور: وزير الأوقاف يختتم زيارته لقطاع غزة بعدد من اللقاءات

صور: وزير الأوقاف يختتم زيارته لقطاع غزة بعدد من اللقاءات

غزة: المكتب الفني بالنيابة العامة يعقد اجتماعاً لتباحث نقاط تعبئة الغاز العشوائية

غزة: المكتب الفني بالنيابة العامة يعقد اجتماعاً لتباحث نقاط تعبئة الغاز العشوائية

كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح البري

كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح البري

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يواصلون استعدادهم للبدء بخطوات نضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يواصلون استعدادهم للبدء بخطوات نضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: رفع علم الاحتلال في مدرسة راهبات الوردية بالقدس مستهجن ومرفوض

قيادي بفتح: رفع علم الاحتلال في مدرسة راهبات الوردية بالقدس مستهجن ومرفوض

المطران حنا: فلسطين مظلومة في الإعلام الغربي والبعض يسعى لتهميش قضيتها

المطران حنا: فلسطين مظلومة في الإعلام الغربي والبعض يسعى لتهميش قضيتها

خوري يطلع ممثلي الأندية الأرمنية على جهود الحفاظ على الإرث الأرمني في القدس

خوري يطلع ممثلي الأندية الأرمنية على جهود الحفاظ على الإرث الأرمني في القدس

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يواصلون استعدادهم للبدء بخطوات نضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يواصلون استعدادهم للبدء بخطوات نضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ

الاحتلال يعتزم الاستيلاء على مبنى بلدية الخليل ويسلم إخطاراً بالإخلاء

الاحتلال يعتزم الاستيلاء على مبنى بلدية الخليل ويسلم إخطاراً بالإخلاء

بكيرات يدعو إلى نصرة المسجد الأقصى وإنقاذه من مخططات الاحتلال

بكيرات يدعو إلى نصرة المسجد الأقصى وإنقاذه من مخططات الاحتلال

مجدلاني: نتطلع للمزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع الاجتماعي بما يحقق المصلحة الفضلى للأسر

مجدلاني: نتطلع للمزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع الاجتماعي بما يحقق المصلحة الفضلى للأسر

حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى استهتار بمشاعر كل العرب والمسلمين

حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى استهتار بمشاعر كل العرب والمسلمين

منوعات

هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

كريم فهمي يكشف معاناته مع الحسد

كريم فهمي يكشف معاناته مع الحسد

ما تفاصيل اختيار كارمن سليمان سفيرة Spotify

ما تفاصيل اختيار كارمن سليمان سفيرة Spotify

إليسا ترد على انتقاد شيرين عبد الوهاب لها

إليسا ترد على انتقاد شيرين عبد الوهاب لها

عمرو سعد يثير الجدل بعد ظهوره بقميص شفاف

عمرو سعد يثير الجدل بعد ظهوره بقميص شفاف

أسرة عبد الحليم حافظ تهدد مستخدمي صوته بالذكاء الاصطناعي

أسرة عبد الحليم حافظ تهدد مستخدمي صوته بالذكاء الاصطناعي

أول تعليق من مديرة أعمال تامر حسني على طليقته

أول تعليق من مديرة أعمال تامر حسني على طليقته

وفاة أسطورة الروك الأمريكية تينا تيرنر عن 83 عاماً

وفاة أسطورة الروك الأمريكية تينا تيرنر عن 83 عاماً

داليا البحيري توضح تفاصيل شخصيتها في &quot;سيدتي أنا&quot;

داليا البحيري توضح تفاصيل شخصيتها في "سيدتي أنا"

ما حقيقة زواج الفنانة أنغام؟

ما حقيقة زواج الفنانة أنغام؟

عربي

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر والبحرين بعد توقف 6 سنوات

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر والبحرين بعد توقف 6 سنوات

مصر: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مُضلل

مصر: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مُضلل

الديوان الملكي: جميع احتفالات زفاف ولي العهد ستُقام في الأردن حصرياً

الديوان الملكي: جميع احتفالات زفاف ولي العهد ستُقام في الأردن حصرياً

السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام

السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام