شؤون فلسطينية

وزارة العمل تعمم مسودة قانون الضمان الاجتماعي

وزارة العمل تعمم مسودة قانون الضمان الاجتماعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات العمالية) الحوار الوطني الاجتماعي لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي لكافة أطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني، من أجل الوصول إلى توافق وطني اجتماعي على بنود قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف لحماية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.

ودعت وزارة العمل في تصريح وصل "دنيا الوطن" للاطلاع على مسودة قانون الضمان الاجتماعي وتقديم الملاحظات حول مواد القانون من خلال الدخول إلى الرابط التالي:

للاطلاع على الرابط إضغط هنا

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