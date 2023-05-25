استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر والبحرين بعد توقف 6 سنوات

بعد توقف دام ست سنوات، أعلنت كل من الخطوط الجوية القطرية، وشركة "طيران الخليج" البحرينية، استئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما اليوم الخميس.



وسيجري إطلاق رحلة يومية واحدة لكل منهما، وبحسب الجدول الزمني للرحلات في الشركتين، وفق ما نقل موقع (الخليج).







وكانت الشركتان تطلقان 93 رحلة أسبوعياً بينهما، قبل وقف الرحلات عام 2017.



وسبق أن أعلنت "طيران الخليج"، في منتصف آيار/مايو الجاري، تسيير ثلاث رحلات يومية إلى الدوحة، بدءاً من 25 آيار/ مايو الجاري، بعد يوم من إعلان إدارة شؤون الطيران المدني البحرينية استئناف الرحلات الجوية مع قطر.



يشار إلى أن الحكومة القطرية ونظيرتها البحرينية، أعلنتا في نيسان/إبريل الماضي، استعادة العلاقات الدبلوماسية، وذلك بعد اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين في العاصمة السعودية الرياض.



رام الله - دنيا الوطن