بكيرات يدعو إلى نصرة المسجد الأقصى وإنقاذه من مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات إلى نصرة المسجد الأقصى المبارك وإنقاذه قبل فوات الأوان.وقال بكيرات إن مخططات جماعات الهيكل تنفذ اليوم بمباركة الحكومة ودعم كبير من قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك.وأضاف أن حكومة الاحتلال ماضية في مخطط هدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم في مكانه في ظل صمت دولي وعربي.وتساءل: أما آن الأوان لصحوة إسلامية وعربية لنصرة المسجد الأقصى المبارك وإنقاذه قبل فوات الأوان؟واعتبر أن الخطر في الأقصى سيبقى مستمرًا ما دام الاحتلال في أرضنا ولن يرتاح الأقصى حتى يزول هذا المحتل.واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى "عيد الأسابيع".