مجدلاني: نتطلع للمزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع الاجتماعي بما يحقق المصلحة الفضلى للأسر





وسبق ذلك لقاء مجدلاني و محافظ بيت لحم اللواء كامل احميد بحث خلاله الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة في المحافظة.



وأشار الوزير الى أن بيت لحم تتميز بوجود العدد الكبير للمؤسسات والجمعيات الخيرية، منوها إلى أن الوزارة تسير نحو توطين بعض مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية وذلك وفقا للقانون الفلسطيني وبما يحقق المصلحة الفضلى للفئات التي تتلقى الخدمات.



واستعرض مجدلاني خطة الوزارة في تحسين وتطوير الخدمات وفق استراتجيتها التنموية الهادفة الى نقل الاسر من حالة الاحتياج نحو الانتاج من خلال اعتماد معادلة الفقر متعدد الابعاد ومنهج ادارة الحالة اضافة لاعداد السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني.



بدوره اطلع حميد الوزير على الواقع العام للمحافظة وطبيعة احتياج المواطنين في بيت لحم نظراً لطبيعة تركيبتها السكانية والجغرافية. وأكد حميد على أهمية التنسيق والتعاون ما بين المحافظة والوزارات بما فيها التنمية الاجتماعية وفق المرسوم الرئاسي لعمل المحافظات لضمان تلبية احتياج المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز السلم الأهلي.



وأشار حميد الى خصوصية بيت لحم وتنوع مؤسسات الرعاية والجمعيات العاملة فيها التي تتطلب مزيداً من الاهتمام والدعم نظراً لاحتياج المواطنين وارتفاع نسبة البطالة.



بدورهم اطلع ممثلو المؤسسات التي جرى زيارتها الوزير على تطورات العمل وطبيعة الخدمات المقدمة للفئات المختلفة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، هذا وجدد الوزير التزام الحكومة بدعم جهود الجمعيات الخيرية انطلاقا من دورهم المحوري في دعم جهود الحكومة من خلال الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات للأسر والفئات المهمشة كما حث الوزير مرشدي التنمية الاجتماعية خلال تفقده دار رعاية الفتيات على مواصلة العمل من أجل توفير كافة خدمات الحماية والرعاية للفتيات بما يحقق المصلحة الفضلى لهن.

















رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية والتي تساند جهود الحكومة في توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ضمن نظام التحويل الوطني.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير اليوم لعدد من المؤسسات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية شملت قرى الاطفال "sos" وجمعية معا للحياة وجمعية الاتحاد النسائي ومدرسة الشروق للمكفوفين ودار رعاية الفتيات حيث شارك في الزيارة الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم ورئيس وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جيبات ومدير عام مديرية تنمية بيت لحم سائدة الأطرش .وقال الوزير: "نعمل على تعزيز برامج وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال وأسرهم خاصة في المناطق المهمشة ذلك وفقا لمنهج ادارة الحالة والذي اعتمدته الوزارة من أجل حل مشكلات الاسر المستفيدة وتمكينها."وتابع "نتطلع الى الاستفادة من برامج الرعاية البديلة للأطفال التي تحقق الحماية الكاملة للاطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية."