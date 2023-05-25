غزة: مديرية الدفاع المدني تُصدر بياناً حول نقاط تعبئة الغاز العشوائية





وأكدت مديرية الدفاع المدني، أنه تم خلال 48 ساعة الماضية تنفيذ 327 جولة ميدانية في جميع محافظات قطاع غزة، جرى خلالها إغلاق (230) نقطة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مختلف المحافظات.



كما تمت مصادرة 35 جهاز تعبئة وتفريغ تم ضبطها في عدد من النقاط العشوائية، وقد صدرت أوامر قبض من قبل النيابة العامة بحق أصحابها، ومصادرة 72 أسطوانة غاز حجم كبير سعة 48 كجم من النقاط العشوائية.



كما أعلنت إغلاق مؤقت لـ أربع محطات رئيسية تزود النقاط العشوائية بالغاز في محافظتي غزة والوسطى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.



وقامت طواقم الإنقاذ والأمن والسلامة بضبط وتفكيك شبكة تمديدات غاز تحت أرضية غير قانونية بأحد المنازل في حي الشجاعية بغزة، تشكل خطراً على حياة المواطنين.



كما تم توقيف شخص يقوم بتصنيع أجهزة التعبئة والتفريغ وإحالته للنيابة العامة.



وتواصل الطواقم المختصة تكثيف جهودها للقضاء على نقاط الغاز العشوائية بشكل نهائي، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين، ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أية نقاط غاز عشوائية؛ حفاظاً على السلامة العامة ولتجنيب المواطنين خطر تلك النقاط، وذلك عبر الاتصال بأرقام الطوارئ (102) للدفاع المدني، و(109) للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، و(100) للشرطة.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بغزة، اليوم الخميس، بياناً بشأن إجراءات إغلاق نقاط تعبئة الغاز العشوائية.وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، وضمن جهودها في ضبط وإغلاق نقاط تعبئة الغاز العشوائية غير القانونية وسط الأحياء السكنية في قطاع غزة؛ والتي تعد قنابل موقوتة تشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع، وتنفيذاً للتوجيهات الحكومية وبتعليمات من السيد النائب العام، قامت طواقم مشتركة من إدارة السلامة والوقاية بمديرية الدفاع المدني، وإدارة المباحث العامة بالشرطة، والإدارة العامة للبترول، وبالتعاون مع عدد من البلديات، بتكثيف جهود ضبط وإغلاق نقاط الغاز العشوائية.