حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى استهتار بمشاعر كل العرب والمسلمين

رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن تصاعد الاقتحامات من المستوطنين للمسجد الأقصى ، "يمثل استهتاراً بمشاعر كل العرب والمسلمين".وأكد قاسم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن مطلوب موقف واضح وقوى من كل مكونات الأمة الرسمية والشعبية لمواجهة هذا العدوان على مقدساتها الإسلامية والمسيحية في مدينة.وتابع: "سنواصل نضالنا المشروع لمواجهة الحرب التهويدية للقدس، وشعبنا سينتصر في هذه المعركة لأنه صاحب الحق والأرض والتاريخ".