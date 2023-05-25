شؤون فلسطينية

حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى استهتار بمشاعر كل العرب والمسلمين

حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى استهتار بمشاعر كل العرب والمسلمين
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن تصاعد الاقتحامات من المستوطنين للمسجد الأقصى ، "يمثل استهتاراً بمشاعر كل العرب والمسلمين".

وأكد قاسم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن مطلوب موقف واضح وقوى من كل مكونات الأمة الرسمية والشعبية لمواجهة هذا العدوان على مقدساتها الإسلامية والمسيحية في مدينة. 

وتابع: "سنواصل نضالنا المشروع لمواجهة الحرب التهويدية للقدس، وشعبنا سينتصر في هذه المعركة لأنه صاحب الحق والأرض والتاريخ".

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