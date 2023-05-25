جنرال عسكري إسرائيلي يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية بالضفة

رام الله - دنيا الوطنحذر الجنرال احتياط في جيش الاحتلال ورئيس شعبة العمليات سابقًا، يسرائيل زيف، حكومته من انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.وقال الجنرال زيف في تصريح اليوم الخميس: إن انهيار السلطة سيكون له عواقب كارثية، و"لن يصب أبدًا في مصلحة إسرائيل".وأضاف: كما و"سيجر انهيارها مناطق الضفة إلى حالة فوضى لا تحمد عقباها، وإلى نشوء سلطة ثانية بديلة الأمر الذي لا ترغبه إسرائيل"، وفق تعبيره.وعلى صعيد إيران، طالب الجنرال الإسرائيلي بضرورة القيام بعملية عسكرية ضد إيران، سواء وحدها أو مع حليفتها الولايات المتحدة.