شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تنشر تفاصيل خطتها السنوية لصيف 2023

الداخلية بغزة تنشر تفاصيل خطتها السنوية لصيف 2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت وزارة الداخلية والأمن الوطني بتطبيق الخطة السنوية لموسم الصيف لعام 2023، بمشاركة أجهزتها وإدارتها المختصة؛ بهدف توفير الأجواء الإيجابية للمواطنين، وذلك تزامنًا مع قرب الإجازة الصيفية وحتى مطلع شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وتعمد الداخلية من خلال تطبيق خطة الصيف إلى تعزيز حالة السكينة العامة وتهيئة الأجواء المناسبة لا سيما في الأماكن الترفيهية والمنتجعات السياحية وساحل وشاطئ البحر، وفي الشوارع والمناطق الحيوية بمحافظات قطاع غزة.

وبهذا الصدد، أوضح اللواء فايق المبحوح مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية أن خطة الصيف تتضمن عدداً من الإجراءات بالتنسيق مع جميع الأجهزة ذات الاختصاص، لتطبيق النظام والحفاظ على السكينة العامة خلال موسم الصيف.

وقال المبحوح في تصريح "لموقع الداخلية": "إن الداخلية دأبت في كل عام على تطبيق خطة الصيف؛ لضمان سلاسة تنقل المواطنين واصطيافهم، ومنع الازدحام وتجنب أية معيقات، خاصة على الشريط الساحلي، وفي الأماكن العامة والسياحية والترفيهية والمنتجعات".

وتشمل الخطة "رفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بالداخلية، وتعزيز الانتشار في الأماكن الحيوية التي تشهد إقبالاً مكثفاً من المواطنين، وخاصة على الشريط الساحلي".

ويُشارك في تطبيق خطة الصيف، كل من "العمليات المركزية، وجهاز الشرطة بإداراته المختصة في مقدمتها المرور، والمباحث العامة، والشرطة البحرية-، والدفاع المدني، والخدمات الطبية، إلى جانب الإدارات المركزية المساندة في الوزارة.

ولفت اللواء المبحوح إلى أن أطقماً مختصة من الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية سيتم توزيعها على عدد من النقاط على الشريط الساحلي؛ لدعم وإسناد الأجهزة المنتشرة، لافتاً إلى التعاون والتنسيق بين الدفاع المدني والبلديات في عمل المنقذين البحريين الذين سيتم انتشارهم على امتداد شاطئ البحر.

وأضاف: "تتابع العمليات المركزية الإشراف على تنفيذ خطة الانتشار ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة والإدارات بالوزارة.

بدوره، أكد مدير إدارة العمليات والاتصالات في الشرطة العميد علي النادي أن الإدارات المختصة بالشرطة كثفت من الإجراءات والانتشار على شاطئ البحر وميناء غزة، والمنتجعات السياحية وصالات الأفراح والمسابح والشاليهات الخاصة والفنادق العامة والأماكن الترفيهية المختلفة.

وأشار النادي إلى أن الشرطة عززت من نشر عناصرها في بعض المناطق كساحل البحر والمفترقات الرئيسية، بالإضافة لمضاعفة تواجد شرطة المرور وفقًا لمتطلبات الحالة الميدانية.

ونوَّه إلى أن الشرطة ستعمد على متابعة ومنع جميع السلوكيات الخاطئة والتصرفات الخطرة على خط الساحل كالأعمال البهلوانية بالدراجات النارية، وكذلك منع الدراجات النارية والتكاتك من النزول إلى شاطئ البحر، ومنع اصطحاب الكلاب على الساحل.

وذكر أن إدارة المباحث العامة بدوائرها المختصة تتابع المنتجعات السياحية العامة والخاصة، والشاليهات، والأماكن الترفيهية، وتتفقد التزامها بإجراءات السلامة الشخصية، حفاظاً على صحة المواطنين وأرواحهم. 

ولفت العميد النادي إلى أن إدارة الشرطة البحرية ستتابع الخط الساحلي، إلى جانب متابعة الصيادين داخل البحر والصيادين الهواة، وتنظيم عمل المراكب السياحية، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة فيها.

ودعت العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، المواطنين للاتصال على أرقام الطوارئ التابعة للوزارة: الرقم الوطني (109)، الدفاع المدني (102)، الشرطة (100)، في حال التعرض لأي طارئ أو الاحتياج للمساعدة.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تنشر تفاصيل خطتها السنوية لصيف 2023

الداخلية بغزة تنشر تفاصيل خطتها السنوية لصيف 2023

المرور بغزة: إصابات في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: إصابات في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفد من حركة فتح يغادر إلى الصين

وفد من حركة فتح يغادر إلى الصين

هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة تطرفه

هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة تطرفه

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق خلال نيسان

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق خلال نيسان

الاحتلال يعتقل مواطنًا من جنين بزعم تنفيذ عملية ومحاولة حرق حافلة جنود

الاحتلال يعتقل مواطنًا من جنين بزعم تنفيذ عملية ومحاولة حرق حافلة جنود

&quot;الحركي للصحفيين&quot; يبارك نجاح مؤتمر النقابة ويهنئ قائمة شهداء الصحافة بفوزها

"الحركي للصحفيين" يبارك نجاح مؤتمر النقابة ويهنئ قائمة شهداء الصحافة بفوزها

نابلس: مستوطنون يجرفون أراضي في برقة

نابلس: مستوطنون يجرفون أراضي في برقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد من حركة فتح يغادر إلى الصين

وفد من حركة فتح يغادر إلى الصين

هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة تطرفه

هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة تطرفه

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق خلال نيسان

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق خلال نيسان

&quot;الحركي للصحفيين&quot; يبارك نجاح مؤتمر النقابة ويهنئ قائمة شهداء الصحافة بفوزها

"الحركي للصحفيين" يبارك نجاح مؤتمر النقابة ويهنئ قائمة شهداء الصحافة بفوزها

نابلس: مستوطنون يجرفون أراضي في برقة

نابلس: مستوطنون يجرفون أراضي في برقة

طالع أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

طالع أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تعلن عن عودة الوقفات الاحتجاجية

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تعلن عن عودة الوقفات الاحتجاجية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

أول تعليق من مديرة أعمال تامر حسني على طليقته

أول تعليق من مديرة أعمال تامر حسني على طليقته

وفاة أسطورة الروك الأمريكية تينا تيرنر عن 83 عاماً

وفاة أسطورة الروك الأمريكية تينا تيرنر عن 83 عاماً

داليا البحيري توضح تفاصيل شخصيتها في &quot;سيدتي أنا&quot;

داليا البحيري توضح تفاصيل شخصيتها في "سيدتي أنا"

ما حقيقة زواج الفنانة أنغام؟

ما حقيقة زواج الفنانة أنغام؟

بالصور.. هاني رمزي رفقة كريم عبد العزيز والجمهور يتفاعل

بالصور.. هاني رمزي رفقة كريم عبد العزيز والجمهور يتفاعل

نادين نجيم تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها مع خطيبها

نادين نجيم تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها مع خطيبها

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح &quot;بنش مارك&quot; جدّة

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح "بنش مارك" جدّة

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها &quot;هزهزة&quot; باللهجة المصرية

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها "هزهزة" باللهجة المصرية

عربي

مصر: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مُضلل

مصر: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مُضلل

السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام

السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت