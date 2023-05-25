الديوان الملكي: جميع احتفالات زفاف ولي العهد ستُقام في الأردن حصرياً
نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصدر في الديوان الملكي الهاشمي، أن مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، وجميع الاحتفالات المرتبطة بهذه المناسبة ستقام داخل الأردن حصرياً، وليست هناك نية لإقامة أي منها خارج المملكة.
ووفق المصدر، فإنه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل إعلام أجنبية خلال الساعات 48 الماضية من معلومات خاطئة، تحدثت فيها عن تحضيرات جارية لحفل سيقام في جزيرة سردينيا الإيطالية بمناسبة زواج ولي العهد، المرتقب في عمّان في 1 حزيران/يونيو 2023".
أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، موعد مراسم قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد السيف، في قصر زهران.
وقال بيان للديوان الملكي في أوائل آيار/مايو الجاري، إن مراسم عقد القران ستكون في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة زفاف ولي العهد، وسيكونان مغلقين للإعلام، وفق ما نقلت قناة (المملكة).
ومن المقرر أن يُعقد قران، ولي العهد، في الأول من حزيران/يونيو المقبل.
وقال بيان للديوان الملكي في أوائل آيار/مايو الجاري، إن مراسم عقد القران ستكون في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة زفاف ولي العهد، وسيكونان مغلقين للإعلام، وفق ما نقلت قناة (المملكة).
التعليقات