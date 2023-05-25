الديوان الملكي: جميع احتفالات زفاف ولي العهد ستُقام في الأردن حصرياً





ومن المقرر أن يُعقد قران، ولي العهد، في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وقال بيان للديوان الملكي في أوائل آيار/مايو الجاري، إن مراسم عقد القران ستكون في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة زفاف ولي العهد، وسيكونان مغلقين للإعلام، وفق ما نقلت قناة (المملكة).