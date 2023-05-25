السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام





واندلع خلاف في عام 2018، شمل طرد الممثلين، ووقف التعامل التجاري، بعد إدانة للسعودية على خلفية سجلها الحقوقي.



وأفادت وزارة الخارجية في المملكة، بأن الاتفاق يعود بشكل أساسي إلى مباحثات عقدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وقالت في بيان إنه "رغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".



وأكدت الخارجية الكندية التوافق على عودة العلاقات إلى سابق عهدها، فيما أعلنت وزيرة الخارجية، أن كلا من البلدين سيقوم بتعيين سفير لدى الآخر. وسمت أوتاوا جان-فيليب لانتو مبعوثا لها إلى الرياض.



رام الله - دنيا الوطنبعد خمسة أعوام من القطيعة، اتفقت السعودية وكندا أمس الأربعاء، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.