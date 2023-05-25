مباشر | نقاط الغاز العشوائية في غزة وسبل مكافحتها

عربي

السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام

السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعد خمسة أعوام من القطيعة، اتفقت السعودية وكندا أمس الأربعاء، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

واندلع خلاف في عام 2018، شمل طرد الممثلين، ووقف التعامل التجاري، بعد إدانة للسعودية على خلفية سجلها الحقوقي.

وأفادت وزارة الخارجية في المملكة، بأن الاتفاق يعود بشكل أساسي إلى مباحثات عقدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وقالت في بيان إنه "رغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".

وأكدت الخارجية الكندية التوافق على عودة العلاقات إلى سابق عهدها، فيما أعلنت وزيرة الخارجية، أن كلا من البلدين سيقوم بتعيين سفير لدى الآخر. وسمت أوتاوا جان-فيليب لانتو مبعوثا لها إلى الرياض.

أخبار ذات صلة

مصر: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مُضلل

مصر: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مُضلل

الديوان الملكي: جميع احتفالات زفاف ولي العهد ستُقام في الأردن حصرياً

الديوان الملكي: جميع احتفالات زفاف ولي العهد ستُقام في الأردن حصرياً

السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام

السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة جانحة عطلت حركة الملاحة

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة جانحة عطلت حركة الملاحة

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد من حركة فتح يغادر إلى الصين

وفد من حركة فتح يغادر إلى الصين

هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة تطرفه

هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة تطرفه

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق خلال نيسان

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق خلال نيسان

&quot;الحركي للصحفيين&quot; يبارك نجاح مؤتمر النقابة ويهنئ قائمة شهداء الصحافة بفوزها

"الحركي للصحفيين" يبارك نجاح مؤتمر النقابة ويهنئ قائمة شهداء الصحافة بفوزها

نابلس: مستوطنون يجرفون أراضي في برقة

نابلس: مستوطنون يجرفون أراضي في برقة

طالع أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

طالع أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تعلن عن عودة الوقفات الاحتجاجية

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تعلن عن عودة الوقفات الاحتجاجية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

أول تعليق من مديرة أعمال تامر حسني على طليقته

أول تعليق من مديرة أعمال تامر حسني على طليقته

وفاة أسطورة الروك الأمريكية تينا تيرنر عن 83 عاماً

وفاة أسطورة الروك الأمريكية تينا تيرنر عن 83 عاماً

داليا البحيري توضح تفاصيل شخصيتها في &quot;سيدتي أنا&quot;

داليا البحيري توضح تفاصيل شخصيتها في "سيدتي أنا"

ما حقيقة زواج الفنانة أنغام؟

ما حقيقة زواج الفنانة أنغام؟

بالصور.. هاني رمزي رفقة كريم عبد العزيز والجمهور يتفاعل

بالصور.. هاني رمزي رفقة كريم عبد العزيز والجمهور يتفاعل

نادين نجيم تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها مع خطيبها

نادين نجيم تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها مع خطيبها

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح &quot;بنش مارك&quot; جدّة

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح "بنش مارك" جدّة

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها &quot;هزهزة&quot; باللهجة المصرية

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها "هزهزة" باللهجة المصرية

عربي

مصر: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مُضلل

مصر: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مُضلل

السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام

السعودية وكندا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 5 أعوام

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت