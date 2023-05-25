وفد من حركة فتح يغادر إلى الصين

غادر وفد من حركة فتح متوجهاً الى جمهورية الصين الشعبية برئاسة علي مشعل، مساعد المفوض العام لشؤون الصين وعضوية 20 من كوادر الحركة المتقدمة من أمناء سر وأعضاء لجان الإقليم للحركة من مختلف محافظات الوطن وكوادر حركية من الوزارات والمؤسسات الحكومية تلبية لدعوة دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني .وسيلتقى الوفد خلال زيارته وزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وعدد من قيادي الحزب الشيوعي في عدد من المقاطعات الصينية كوانزو ووهان وبكين سيطلع الوفد خلالها على التجربة الصينية في الإدارة لقاعدية، وعلى تطبيق أفكار الرئيس شي جين بينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الجديد، وبناء الحزب وتنظيم الجماهير.وكان عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية قد التقى وفد الحركة بمقر المفوضية أوضح لهم مهمة هذا الوفد إلى جمهورية الصين الشعبية والذي يأتي ضمن سلسلة الوفود التي غادرت الى الصين بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الحركة والحزب الشيوعي الصيني.حيث اكد زكي لهم على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين حركة فتح والحزب الشيوعي الصيني مشيداً بالمواقف الثابتة للصين تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.كما وضعهم بدور الصين الحالي والتقدم والتطور الذي تشهده في كل المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والتوازن الذي احدثته الصين في التعاطي مع معظم قضايا العالم وبروز الصين لتحتل المركز الذي يليق بها في النظام العالمي الجديد .وأشار زكي إلى ضرورة استفادة أعضاء الوفد من التجربة الصينية في الإدارة والتنظيم وعلاقة الحزب بالدولة والغنية بالتجارب العديدة والاطلاع على السياسات الحزبية التي يمكن الاستفادة منها من اجل التعاطي مع الوفود المستقبلية المتخصصة التي ستقوم المفوضية بالعمل على إرسالهم للاستفادة من الخبرة والتجربة الصينيةيشار إلى أن الوفد الحالي يأتي بعد انقطاع ثلاثة أعوام على إرسال الوفود الى جمهورية الصين الشعبية بسبب جائحة (كورونا).