هيئة الأسرى: الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة تطرفه

أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يعكس حقيقة التطرف الصهيوني، والذي يرافق تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة منذ بدايتها، الداعية علنا إلى الانتقام من الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه.







وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مخيم عقبة جبر/ أريحا طالت حصيلتها عشرات المواطنين، ولم يسلم المعتقلون من الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب أو باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى التنكيل من اللحظات الأولى لاعتقالهم.

رام الله - دنيا الوطنوطالبت الهيئة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها شعبنا، خلال عمليات اعتقالهم.