دولي

حاكم ولاية فلوريدا أول مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية

حاكم ولاية فلوريدا أول مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية
رون ديسانتيس
رام الله - دنيا الوطن
أصبح حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، المنافس الرئيسي للرئيس السابق، دونالد ترمب للحصول على بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري، للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعلن ديسانتيس ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض، من أجل قيادة "العودة الأميركية العظمى"، وفق ما نقل موقع (العربية).

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع (تويتر) "أنا مرشّح للانتخابات الرئاسية من أجل قيادة العودة الأميركية العظمى".

وقال ديسانتيس، إنه سيعقد اجتماعا مع كبار الممولين لحملته في أحد فنادق ميامي، حيث سيطلقون على الفور جهود جمع التبرعات لحملته الانتخابية.

ومن المرجح أن تكون حجة ديسانتيس الأساسية للترشح هي أنه الجمهوري الوحيد الذي يمكنه هزيمة بايدن، الذي تغلب على ترمب في انتخابات 2020.

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