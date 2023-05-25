شؤون فلسطينية

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق خلال نيسان

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق خلال نيسان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضا طفيفا مقداره 0.06% خلال شهر نيسان/إبريل الماضي مقارنة بشهر آذار/مارس، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 121.14 مقارنة بـ121.21 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.13%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.09%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان/إبريل 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضا طفيفا مقداره 0.05% خلال شهر نيسان/إبريل 2023 مقارنة بشهر آذار 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.20 مقارنة بـ120.26 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.08%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

كما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضا طفيفا مقداره 0.09% خلال شهر نيسان 2023 مقارنة بشهر آذار 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 122.19 مقارنة بـ122.30 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.13%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.12%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر نيسان 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.14% خلال شهر نيسان 2023 مقارنة بشهر آذار 2023، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.67 مقارنة بـ116.83 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضا مقداره 1.12%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.23%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضا طفيفا مقداره 0.04% خلال شهر نيسان 2023 مقارنة بشهر آذار 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 129.87 مقارنة بـ129.92 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه فقد سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره 0.10%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 124.66 مقارنة بـ124.79 خلال الشهر السابق، وسجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 132.23 مقارنة بـ132.25 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.13% خلال شهر نيسان 2023 مقارنة بشهر آذار 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.73 مقارنة بـ115.58 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

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